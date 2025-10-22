Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге появятся таблички на китайском языке

В уральской столице расширяют объекты навигации.

Источник: Комсомольская правда

Власти Екатеринбурга в ходе заседания правления Уральской ассоциации туризма обсудили развитие отрасли на будущий год.

На деловом мероприятии рассказали, что указатели для гостей города планируется перевести на китайский язык.

— Сегодня в Екатеринбурге размещено более 300 объектов туристской навигации. Это указатели направления, малые стелы с картами-схемами города. Информационные стойки с применением технологии QR-кодирования, а также интерактивные стелы, — сообщает городская мэрия.

Как уточняется, эти указатели изготавливаются в соответствии с дизайн-кодом города. Отмечается, что самыми популярными видами туризма в уральской столице остаются деловой, а также событийный. Власти развивают культурно-познавательный туризм и расширяют маршруты. В городе появляются новые площадки, а также привлекательные объекты.