В Екатеринбурге появятся таблички на китайском языке

Как уточняется, эти указатели изготавливаются в соответствии с дизайн-кодом города. Отмечается, что самыми популярными видами туризма в уральской столице остаются деловой, а также событийный. Власти развивают культурно-познавательный туризм и расширяют маршруты. В городе появляются новые площадки, а также привлекательные объекты.