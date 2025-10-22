В Екатеринбурге появятся таблички на китайском языке

Власти Екатеринбурга в ходе заседания правления Уральской ассоциации туризма обсудили развитие отрасли на будущий год.
На деловом мероприятии рассказали, что указатели для гостей города планируется перевести на китайский язык.
— Сегодня в Екатеринбурге размещено более 300 объектов туристской навигации. Это указатели направления, малые стелы с картами-схемами города. Информационные стойки с применением технологии QR-кодирования, а также интерактивные стелы, — сообщает городская мэрия.
Как уточняется, эти указатели изготавливаются в соответствии с дизайн-кодом города. Отмечается, что самыми популярными видами туризма в уральской столице остаются деловой, а также событийный. Власти развивают культурно-познавательный туризм и расширяют маршруты. В городе появляются новые площадки, а также привлекательные объекты.