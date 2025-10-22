Архитекторы назвали главную проблему Самары

«Одна из самых существенных на сегодняшний день — проблема пространственной связанности города. Генетически, после событий Второй мировой войны, у нас заложено большое расстояние между различными частями города. Это результат поспешной эвакуации, и потом эта тенденция продолжилась, особенно в постсоветское время, когда появилось много новых больших жилых районов, в том числе загородных. В результате у нас очень серьезно растянута транспортная сеть. Мы очень далеки от идеала компактного города», — отметил доцент кафедры «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» Академии строительства и архитектуры СамГТУ Дмитрий Орлов.