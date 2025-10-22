Архитекторы назвали главную проблему Самары

«Одна из самых существенных на сегодняшний день — проблема пространственной связанности города. Генетически, после событий Второй мировой войны, у нас заложено большое расстояние между различными частями города. Это результат поспешной эвакуации, и потом эта тенденция продолжилась, особенно в постсоветское время, когда появилось много новых больших жилых районов, в том числе загородных. В результате у нас очень серьезно растянута транспортная сеть. Мы очень далеки от идеала компактного города», — отметил доцент кафедры «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» Академии строительства и архитектуры СамГТУ Дмитрий Орлов.
Председатель Самарского регионального отделения «Союза архитекторов России» Юрий Астахов, в свою очередь, отметил, что такое развитие Самары было естественным:
«Город находится между двумя реками. По-другому он не мог развиваться. Было гораздо удобнее осваивать новые территории, а не заниматься реконструкцией, что и привело к растянутости. Однако пора сосредоточиться на развитии того, что есть, а не уходить в поля. Нужно заниматься городом, который был создан, в основном, в 1940-е годы».
Бывший главный архитектор Самары Игорь Галахов высказался, что при этом необходимо ориентироваться на интересы и пожелания жителей:
«Основная задача — переосмысление подходов к пространственному развитию города. Почему? Потому что разворот в сторону, прежде всего, пожеланий и интересов населения требует изменения подходов».
О текущей работе в этом направлении рассказал министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев:
«Экстенсивный путь развития всегда легче, потому что территории, где уже что-то построено, очень сложно реновировать и дополнительно какие-то функции туда прикреплять, чтобы они правильно работали. Мы сейчас делаем единый документ территориального планирования, объединяющий генеральный план с правилами землепользования и застройки, чтобы избежать ошибок и несостыковок. Но главное — это научно-исследовательская работа. Она не про какие-то фрагменты территории, а про комплексную работу».