Главу Знаменского поселения Омской области уволили за коррупционные нарушения

Как сообщили в надзорном ведомстве, Андреев сдавал в аренду принадлежащее ему недвижимое имущество индивидуальному предпринимателю — под магазин — и получал с этого доход. Однако эти средства не были отражены в его декларации о доходах, что является прямым нарушением закона о противодействии коррупции.