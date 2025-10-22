Главу Знаменского поселения Омской области уволили за коррупционные нарушения

Глава Знаменского сельского поселения Геннадий Андреев досрочно лишён своих полномочий по решению суда. Причиной стал иск прокуратуры Омской области, установившей грубые нарушения антикоррупционного законодательства.
Как сообщили в надзорном ведомстве, Андреев сдавал в аренду принадлежащее ему недвижимое имущество индивидуальному предпринимателю — под магазин — и получал с этого доход. Однако эти средства не были отражены в его декларации о доходах, что является прямым нарушением закона о противодействии коррупции.
Изначально Андреев подал заявление об увольнении «по собственному желанию», и Совет поселения принял соответствующее решение. Однако прокуратура оспорила этот шаг, доказав, что основанием для прекращения полномочий должно быть утрата доверия, а не добровольный уход. Суд согласился с позицией надзорного органа и признал увольнение по собственному желанию незаконным, заменив его на увольнение в связи с утратой доверия.
Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства 280 тысяч рублей — сумму, которую Андреев и его супруга не смогли подтвердить как законно полученную. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Напомним, в январе 2023 года Геннадий Андреев попал в скандальную ситуацию: на встрече с жителями деревни Киселёво, посвящённой благоустройству церкви, между ним и главой Знаменского района Сергеем Максимовым вспыхнул конфликт из-за отсутствия воды в населённом пункте. Спор перерос в драку, после которой Андреев был госпитализирован.
Теперь же его карьера на муниципальном уровне завершилась по решению суда — как следствие системных нарушений служебной этики и закона.