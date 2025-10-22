Почти 700 тысяч жителей Иркутской области поставили прививку от гриппа

В Приангарье продолжается вакцинация от вируса гриппа. По данным на 22 октября, в регионе прививку от этого опасного вирусного заболевания поставили уже почти 700 тысяч человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.
Пик заболеваемости вирусами гриппа приходится на январь-февраль. Но первые случаи медики в регионе уже фиксируют. Так, на прошлой неделе были лабораторно подтверждены 8 случаев гриппа.
— Прививаться от гриппа необходимо ежегодно, так как вирус постоянно меняется, и состав вакцины обновляется в зависимости от циркулирующих штаммов, — говорят специалисты.
Прививочная кампания в Иркутской области продлится до 1 декабря. Поставить «укол здоровья» можно в поликлиниках по месту жительства. Кому в первую очередь нужно позаботиться об иммунитете, какой штамм вируса ожидается и кому положена бесплатная прививка — читайте здесь.
