Почти 700 тысяч жителей Иркутской области поставили прививку от гриппа

В Приангарье продолжается вакцинация от вируса гриппа. По данным на 22 октября, в регионе прививку от этого опасного вирусного заболевания поставили уже почти 700 тысяч человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.