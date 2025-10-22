Одного смогли спасти: в Анапе на берег выбросились два дельфина

Самка была крайне истощена и погибла, несмотря на усилия спасателей, сообщают kubnews.ru. Специалисты центра «Дельфа» отметили, что состояние маленького дельфина не вызывает опасений. У него уже есть зубы, значит, он может самостоятельно питаться рыбой.