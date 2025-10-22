Ричмонд
Одного смогли спасти: в Анапе на берег выбросились два дельфина

В Анапе спасли дельфиненка, который выбросился на берег.

Источник: Комсомольская правда

На центральном пляже Анапы на берег выбросились два дельфина — самка и детеныш белобочки. К сожалению, спасти удалось только одного.

Самка была крайне истощена и погибла, несмотря на усилия спасателей, сообщают kubnews.ru. Специалисты центра «Дельфа» отметили, что состояние маленького дельфина не вызывает опасений. У него уже есть зубы, значит, он может самостоятельно питаться рыбой.

Волонтеры оказали детенышу необходимую помощь. После того, как он провел некоторое время в специальном плотике и набрался сил, его отпустили в открытое море.

«У дельфиненка есть шансы на выживание, однако не исключена вероятность, что ему снова может понадобиться помощь», — отметили в «Дельфе».