Одного смогли спасти: в Анапе на берег выбросились два дельфина

На центральном пляже Анапы на берег выбросились два дельфина — самка и детеныш белобочки. К сожалению, спасти удалось только одного.
Самка была крайне истощена и погибла, несмотря на усилия спасателей, сообщают kubnews.ru. Специалисты центра «Дельфа» отметили, что состояние маленького дельфина не вызывает опасений. У него уже есть зубы, значит, он может самостоятельно питаться рыбой.
Волонтеры оказали детенышу необходимую помощь. После того, как он провел некоторое время в специальном плотике и набрался сил, его отпустили в открытое море.
«У дельфиненка есть шансы на выживание, однако не исключена вероятность, что ему снова может понадобиться помощь», — отметили в «Дельфе».