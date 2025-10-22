Ричмонд
После планового ремонта в Казанском метро вновь запущен поезд «Русич»

После завершения планового ремонта на линию Казанского метрополитена вновь вышел электропоезд модели «Русич». Об этом сообщили в Телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

Источник: ИА Татар-информ

Работы по ремонту уровня ТР-3 проводились сотрудниками электродепо МУП «Метроэлектротранс» и включали комплексное техническое обслуживание.

В ходе ремонта специалисты выполнили восстановление тормозной системы и внутривагонного оборудования, а также провели ремонт приборов тормозного, пневматического и электрического оборудования. Кроме того, проведено техническое освидетельствование воздушных резервуаров.

Ремонт ТР-3 направлен на обеспечение дальнейшей надежной работы поезда и включает ревизию, замену и ремонт изношенных деталей, узлов и агрегатов. Основная цель таких работ — предотвратить возможные неисправности и продлить срок службы подвижного состава.