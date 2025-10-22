Ричмонд
МАРТ: на маркетплейсах продается много подделок белорусской продукции

Замглавы МАРТ сказала, что на маркетплейсах продается много подделок белорусской продукции.

Источник: Комсомольская правда

Замминистра антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич высказалась о том, что маркетплейсах продается немало подделок белорусской продукции. Как отметила Короткевич, слова которой приводит Sputnik.by, МАРТ постоянно мониторит торговые онлайн-площадки и выявляет нарушения. Речь идет о том, что под брендом «Сделано в Беларуси» реализуются контрафактные товары.

Светлана Короткевич добавила: она сама периодически заказывает те или иные позиции на маркетплейсах, и получала якобы белорусскую продукцию, которая таковой на самом деле не является.

