МАРТ: на маркетплейсах продается много подделок белорусской продукции

Замминистра антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич высказалась о том, что маркетплейсах продается немало подделок белорусской продукции. Как отметила Короткевич, слова которой приводит Sputnik.by, МАРТ постоянно мониторит торговые онлайн-площадки и выявляет нарушения. Речь идет о том, что под брендом «Сделано в Беларуси» реализуются контрафактные товары.