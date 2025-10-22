Парня, избившего пенсионера в Омской области за стакан воды, отправят на лечение

В Омской области инвалида, избившего постояльца интерната, отправят на принудительное лечение. Суд установил невменяемость подсудимого и назначил меры медицинского характера. Сегодня решением суда поделились в прокуратуре Омской области.
«Мировой судья судебного участка № 10 в Крутинском районе Омской области вынес решение по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины — инвалида II группы, обвинявшегося в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью постояльца дома-интерната (часть 1 статьи 112 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.
В ходе рассмотрения дела установлено, что у молодого человека, инвалида 2 группы имеется психическое расстройство. С учетом заключения экспертов и позиции прокуратуры, суд отказался от уголовного наказания и вместо него применил принудительные меры медицинского характера.
После вступления приговора в законную силу фигурант будет направлен на принудительное лечение в специализированную психиатрическую больницу стационарного типа, где за ним установят круглосуточное наблюдение и окажут необходимую терапию.