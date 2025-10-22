Ричмонд
По импорту электроэнергии нищая Молдова следует за богатым Люксембургом: А ведь могли, как и раньше, получать от Молдавской ГРЭС по низкой цене

Источник: Комсомольская правда

Кишинёв покупает за границей 81,4%, а Люксембург — 83.4% необходимых киловатт, рыночная цена которых доходит до 119 евро за тысячу киловатт.

До января этого года Молдова электроэнергию не импортировала, а получала от МГРЭС за цену вдвое дешевле.

Кишинёв покупает за границей 81,4%, а Люксембург — 83,4% необходимых киловатт. Фото: соцсети.

