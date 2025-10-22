По импорту электроэнергии нищая Молдова следует за богатым Люксембургом: А ведь могли, как и раньше, получать от Молдавской ГРЭС по низкой цене

Среди 35 европейских стран Молдова заняла второе место после Люксембурга по импорту электроэнергии.
Кишинёв покупает за границей 81,4%, а Люксембург — 83.4% необходимых киловатт, рыночная цена которых доходит до 119 евро за тысячу киловатт.
До января этого года Молдова электроэнергию не импортировала, а получала от МГРЭС за цену вдвое дешевле.
