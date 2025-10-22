В МЧС Крыма назвали самый крупный пожар за последний год

— В данных населенных пунктах было около 1000 человек. Пришлось привлекать более 100 единиц техники. Пожар тушили представители федеральной противопожарной службы, МЧС региона, а также представители Минобороны и Росгвардия. Благо, все сработали оперативно. Теперь мы понимаем, что структуры Крыма готовы и к таким масштабным ЧП, — отметил Павлюченко.