В МЧС Крыма назвали самый крупный пожар за последний год

В Крыму самый масштабный пожар за последний год распространился на 5200 га.

Источник: МЧС РФ

Самым масштабным за последний год стал природный пожар на стыке Симферопольского и Белогорского района. Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по республике Андрей Павлюченко, возгорание распространилось на территорию 5200 га.

По словам сотрудника ведомства, при возникновении пожара в августе создавалась угроза для пяти населенных пунктов — Малиновка, Лучевое, Васильевка, Северное и Хлебное. Тогда огонь был локализован лишь ночью, поэтому пришлось немедленно эвакуировать жителей сел.

— В данных населенных пунктах было около 1000 человек. Пришлось привлекать более 100 единиц техники. Пожар тушили представители федеральной противопожарной службы, МЧС региона, а также представители Минобороны и Росгвардия. Благо, все сработали оперативно. Теперь мы понимаем, что структуры Крыма готовы и к таким масштабным ЧП, — отметил Павлюченко.