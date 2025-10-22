Ричмонд
В Новосибирске досрочно восстановили водоснабжение на правом берегу

В правобережной части Новосибирска полностью восстановлено водоснабжение — вода вновь подаётся в Центральный, Октябрьский, Дзержинский и Железнодорожный районы города.

Источник: Телеграм-канал Максима Кудрявцева

Как сообщили в «Горводоканале», специалисты досрочно завершили масштабные работы на магистральном водоводе, которые изначально планировалось закончить позже. В ходе ремонта были установлены три новых элемента запорной арматуры, что повысит надёжность городской системы водоснабжения и облегчит её техническое обслуживание в будущем.

После окончания сварочно-монтажных работ трубопровод вновь наполнили водой и запустили в эксплуатацию. По словам представителей предприятия, все этапы прошли организованно и без серьёзных нарушений подачи воды.

Большинство жителей города практически не заметили изменений в давлении и качестве водоснабжения. Благодаря слаженной работе специалистов удалось запустить систему раньше запланированных сроков, и на данный момент она функционирует в штатном режиме.