В Новосибирске досрочно восстановили водоснабжение на правом берегу

Как сообщили в «Горводоканале», специалисты досрочно завершили масштабные работы на магистральном водоводе, которые изначально планировалось закончить позже. В ходе ремонта были установлены три новых элемента запорной арматуры, что повысит надёжность городской системы водоснабжения и облегчит её техническое обслуживание в будущем.