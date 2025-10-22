Эксперты дали дончанам рекомендации по покупке недвижимости без долгов за капремонт

По сообщению Фонда капремонта Ростовской области, наличие непогашенной задолженности по капремонту может создать препятствия при оформлении сделки купли-продажи квартир, коммерческой недвижимости, машино-мест и кладовых помещений. В связи с этим, покупателям необходимо удостовериться в отсутствии долгов по взносам на капитальный ремонт.