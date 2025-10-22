Ричмонд
Эксперты дали дончанам рекомендации по покупке недвижимости без долгов за капремонт

Что нужно сделать покупателю, чтобы избежать чужих долгов.

Источник: Комсомольская правда

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса РФ, обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт, не исполненные предыдущим владельцем, в полном объеме переходят к новому собственнику.

По сообщению Фонда капремонта Ростовской области, наличие непогашенной задолженности по капремонту может создать препятствия при оформлении сделки купли-продажи квартир, коммерческой недвижимости, машино-мест и кладовых помещений. В связи с этим, покупателям необходимо удостовериться в отсутствии долгов по взносам на капитальный ремонт.

Единственным надежным способом подтверждения отсутствия задолженности является получение соответствующей справки от Фонда капитального ремонта. Эксперты рассказали о том, как получить справку и обезопасить себя от наличия задолженностей перед покупкой недвижимости.

Как получить справку?

Для получения справки необходимо направить в региональный Фонд следующие документы:

1. Заявление о выдаче справки.

2. Копию документа, подтверждающего право собственности на жилое/нежилое помещение (выписка из ЕГРН), если это коммунальная квартира, то дополнительно необходим технический паспорт.

3. Копию доверенности, если заявление подается от уполномоченного представителя собственника помещения.

Способы предоставления документов:

1. Личный прием в офисе Фонда (г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 174).

2. Через официальный сайт Фонда (в разделе «контакты» на адрес электронной почты).

Что делать при приватизации жилья?

При приватизации жилья и переходе государственного жилья в частную собственность необходимо сообщить об этом в Фонд, предоставив документ, подтверждающий право собственности (например, выписку ЕГРН и/или документ о приватизации) через официальную электронную почту Фонда или лично в офис (г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 174).

Как сменить собственника?

Для смены собственника можно воспользоваться любым удобным способом:

1. Прийти в офисе Фонда (г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 174) и написать заявление, предоставив выписку из ЕГРН/технический паспорт.

2. Оставить заявку на официальном сайте Фонда, заполнив форму по ссылке с приложением необходимых документов.