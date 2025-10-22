Олимпийский чемпион Евгений Рылов оценил развитие плавания в Калининградской области

Визит прославленного спортсмена состоялся
Программа охватила ключевые спортивные объекты области. Евгений Рылов посетил бассейны в парке «Южный», «Юность», «Автотор-Арена» в Калининграде, а также физкультурно-оздоровительные комплексы Светлого и Правдинска. Спортсмен провёл встречу с министром спорта Натальей Ищенко и принял участие в заседании рабочей группы по реализации программы.
Проект набирает обороты: в 2024 году регион вошёл в число 14 пилотных субъектов России, где тестируется программа «Плавание для всех». Спортивная школа олимпийского резерва стала одной из первых площадок для бесплатного обучения плаванию детей 7−9 лет.
Результаты впечатляют: в прошлом году плаванию обучили 186 детей, за первое полугодие 2025 года — 93 юных пловца. До конца года планируется подготовить аналогичное количество спортсменов. С 2025 года к проекту присоединились Гусевский, Советский городские округа и Правдинский муниципальный округ, где сейчас обучается более 200 детей.
Инфраструктура региона располагает свыше 50 бассейнами, включая три бассейна олимпийского класса в Калининграде. В области работают 25-метровые бассейны в Гусеве, Советске, Светлогорске и Балтийске. Недавно введены в эксплуатацию новые спортивные объекты в Правдинске и Светлом.