Олимпийский чемпион Евгений Рылов оценил развитие плавания в Калининградской области

Результаты впечатляют: в прошлом году плаванию обучили 186 детей, за первое полугодие 2025 года — 93 юных пловца. До конца года планируется подготовить аналогичное количество спортсменов. С 2025 года к проекту присоединились Гусевский, Советский городские округа и Правдинский муниципальный округ, где сейчас обучается более 200 детей.