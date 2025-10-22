Совфед одобрил закон о возможности работы сотрудникам УИС после ранения

В том числе сотрудники, признанные военно-врачебной комиссией не годными к службе в УИС и в органах принудительного исполнения по состоянию здоровья вследствие ранения или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в периоды: призыва по мобилизации, в военное время, в условиях военного положения, чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, в период проведения контртеррористической операции, а также иных операций, проводимых Вооруженными Силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами, являющиеся ветеранами боевых действий в связи с исполнением служебных обязанностей и изъявившие желание продолжить службу в УИС, в органах принудительного исполнения.