Глава СК России взял на контроль жалобу омской сироты о непредоставлении жилья

Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по делу женщины с двумя детьми.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России взял на контроль жалобу омской сироты на отказ в предоставлении жилья. Женщина обратилась в официальную приемную главы СК России через соцсеть «ВКонтакте».

Омичка рассказала, что уже более восьми лет состоит на учете как лицо, имеющее право на получение жилого помещения. Несмотря на многочисленные обращения в местные органы власти, ее право так и не было реализовано с 2017 года.

В ответ на обращение в Следственном управлении СК России по Омской области незамедлительно организована процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Омской области Евгению Осадчуку представить как предварительные, так и окончательные результаты проверки. Дело поставлено на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

Ранее мы писали, омский горсовет одобрил передачу в область несуществующей дороги на берегу Оми.