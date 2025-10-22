Глава СК России взял на контроль жалобу омской сироты о непредоставлении жилья

Глава СК России взял на контроль жалобу омской сироты на отказ в предоставлении жилья. Женщина обратилась в официальную приемную главы СК России через соцсеть «ВКонтакте».
Омичка рассказала, что уже более восьми лет состоит на учете как лицо, имеющее право на получение жилого помещения. Несмотря на многочисленные обращения в местные органы власти, ее право так и не было реализовано с 2017 года.
В ответ на обращение в Следственном управлении СК России по Омской области незамедлительно организована процессуальная проверка.
Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Омской области Евгению Осадчуку представить как предварительные, так и окончательные результаты проверки. Дело поставлено на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.
