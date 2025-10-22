На Ставрополье открыли фестиваль «Молодое вино»

Уникальный энотуристический, гастрономический и культурный проект — фестиваль «Молодое вино» — открыли в Минеральных Водах на Ставрополье. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном правительстве.
Проект знакомит гостей с богатыми традициями местного виноделия в современном формате. Фестиваль проходит в трех тематических шатрах, каждый из которых стилизован под определенный тип вина и создает для посетителей эффект полного погружения в атмосферу виноградников и погребов Ставрополья.
Центральное событие — масштабная дегустация молодых вин, которые можно оценить вместе с сырами и мясными деликатесами. Фестиваль будет работать 22 и 23 октября с 10:00 до 17:00.
«Фестиваль “Молодое вино” — это не просто дегустационная площадка. Это важный проект, который через культуру, историю и гастрономию раскрывает инвестиционный и туристический потенциал нашего края, а также способствует продвижению энотуристического продукта региона на новые рынки. Он наглядно демонстрирует, что Ставрополье — это территория высококачественной продукции и ярких событий», — отметил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.