В Башкирии начался прием заявок на конкурс «Предприниматель года»

Прием заявок для участия в заключительном республиканском этапе ежегодного конкурса «Предприниматель года» стартовал в Башкирии. Мероприятие организуют в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве предпринимательства и туризма.
В нем могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в республике и осуществляющие свою деятельность не менее двух лет. По итогам конкурса будет определен один победитель в каждой из следующих номинаций: сельское хозяйство, оптовая торговля, розничная торговля, туризм, бытовые услуги и услуги автосервиса, инновации и новые технологии и других. Победителей определит конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители органов власти, бизнес-сообщества и эксперты в различных областях предпринимательства. Они будут оценивать эффективность бизнеса, инновационность, социальную значимость и вклад в развитие региона.
«Конкурс “Предприниматель года” направлен на выявление и поддержку успешных представителей бизнеса региона, чей вклад существенно влияет на развитие экономики и социальной сферы нашей республики. Основная цель конкурса — стимулирование предпринимательской активности, распространение эффективных практик и формирование положительного имиджа предпринимательства», — отметила министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.
Заявочная кампания продлится до 31 октября. Для регистрации необходимо пройти по ссылке. С более подробной информацией о конкурсе, условиях участия и критериях оценки можно ознакомиться в Положении.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.