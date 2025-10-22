В Башкирии начался прием заявок на конкурс «Предприниматель года»

В нем могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в республике и осуществляющие свою деятельность не менее двух лет. По итогам конкурса будет определен один победитель в каждой из следующих номинаций: сельское хозяйство, оптовая торговля, розничная торговля, туризм, бытовые услуги и услуги автосервиса, инновации и новые технологии и других. Победителей определит конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители органов власти, бизнес-сообщества и эксперты в различных областях предпринимательства. Они будут оценивать эффективность бизнеса, инновационность, социальную значимость и вклад в развитие региона.