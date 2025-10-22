Путин наградил директора Центра имени Бакулева

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени Голухову Елену Зеликовну — директора федерального государственного бюджетного учреждения “Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева”, город Москва», — говорится в указе.