Путин наградил директора Центра имени Бакулева

Путин наградил орденом главу Центра имени Бакулева Елену Голухову.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени директора Национального медцентра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Елену Голухову, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени Голухову Елену Зеликовну — директора федерального государственного бюджетного учреждения “Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева”, город Москва», — говорится в указе.