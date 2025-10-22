Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил заместителя главреда «России сегодня» Груздева

Путин наградил медалью ордена заместителя главреда «России сегодня» Груздева.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителя главреда медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Груздева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

«За вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени… Груздева Дмитрия Николаевича — заместителя главного редактора федерального государственного унитарного предприятия “Международное информационное агентство “Россия сегодня”, город Москва”, — говорится в документе.