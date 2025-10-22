Путин наградил заместителя главреда «России сегодня» Груздева

«За вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени… Груздева Дмитрия Николаевича — заместителя главного редактора федерального государственного унитарного предприятия “Международное информационное агентство “Россия сегодня”, город Москва”, — говорится в документе.