Из Алматы в Варшаву можно будет улететь напрямую

Летом рейсы будут выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Зимой — три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Тип воздушного судна — Boeing 737 MAX 8.
Продолжительность полета составит около 6,5 часов из Варшавы и примерно на один час больше в обратном направлении. Цены на билеты начинаются от 303,5 тыс. тенге в одну сторону. С собой можно взять ручную кладь до 8 кг, а также багаж до 23 кг.
В 2017 году авиакомпания начала летать из Астаны в Варшаву. На период ковида рейсы прекратились, но их возобновили в 2021 году. Рейсы выполняются по вторникам, четвергам и субботам.