МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Мать — героиня» жительнице Нижегородской области Наталье Тарабариной, соответствующий указ главы государства был опубликован в среду.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать — героиня” Тарабариной Наталье Дмитриевне, Нижегородская область», — сообщается в указе.
Кроме того, президент РФ наградил орденом «Родительская слава» семьи Гусевых из Тамбовской области, Насибуллиных из Татарстана, Пушкаревых из Свердловской области.
Медалью ордена «Родительская слава» в соответствии с указом награждены Олеся Домницкая из Воронежской области, Ирина Рудакова из Рязанской области, Алексей Скопин из Рязанской области, Денис Швынд из Воронежской области, а также семьи Божковых из Ярославской области, Вотинцевых из Новгородской области, Гнидиных из Ростовской области, Махровых из Рязанской области, Первушиных из Тюменской области, Трофимовых из Воронежской области, Хамидуллиных из Татарстана.