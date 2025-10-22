Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Нижегородской области.

Медалью ордена «Родительская слава» в соответствии с указом награждены Олеся Домницкая из Воронежской области, Ирина Рудакова из Рязанской области, Алексей Скопин из Рязанской области, Денис Швынд из Воронежской области, а также семьи Божковых из Ярославской области, Вотинцевых из Новгородской области, Гнидиных из Ростовской области, Махровых из Рязанской области, Первушиных из Тюменской области, Трофимовых из Воронежской области, Хамидуллиных из Татарстана.