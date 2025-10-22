Популярный маркетплейс Wildberries откроет 340 пунктов выдачи товара в Беларуси на базе «Белпочты». Об этом, как пишет БелТА, сообщил директор белорусского офиса онлайн-площадки Денис Семенков.
Он отметил, что Wildberries в июле 2025 года начал расширять доступность сервиса онлайн-заказа для белорусов. Уже открыто около 30 ПВЗ на базе «Белпочты». Как подчеркнул Денис Семенков, к концу ноября 2025-го сеть ПВЗ маркетплейса на базе отделений «Белпочты» увеличится до 340 точек.
