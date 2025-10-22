Ричмонд
Wildberries откроет 340 пунктов выдачи товара в Беларуси на базе «Белпочты»

Популярный маркетплейс откроет более 300 пунктов выдачи товара в Беларуси на базе «Белпочты».

Источник: Комсомольская правда

Популярный маркетплейс Wildberries откроет 340 пунктов выдачи товара в Беларуси на базе «Белпочты». Об этом, как пишет БелТА, сообщил директор белорусского офиса онлайн-площадки Денис Семенков.

Он отметил, что Wildberries в июле 2025 года начал расширять доступность сервиса онлайн-заказа для белорусов. Уже открыто около 30 ПВЗ на базе «Белпочты». Как подчеркнул Денис Семенков, к концу ноября 2025-го сеть ПВЗ маркетплейса на базе отделений «Белпочты» увеличится до 340 точек.

Ранее мы писали о том, что в ГАИ рассказали, как правильно оформить электротранспорт в Беларуси по новым ПДД (тут про это).

