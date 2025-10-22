В Башкирии впервые загнездилась пара белых аистов

В Башкирии зафиксирован первый подтвержденный случай гнездования белых аистов. Пернатые обосновались в деревне Новая Берёзовка Иглинского района, где провели все лето и вырастили потомство.
Как сообщалось ранее, аисты прибыли в деревню в мае. Местный охотинспектор, надеясь, что птицы останутся, подготовил для них специальную площадку для гнезда на спиленном дереве. Однако аисты предпочли самостоятельно построить жилище на опоре линии электропередачи.
Птицы успешно вывели двух птенцов и оставались в деревне до конца сентября. С наступлением осенних холодов взрослые особи улетели, оставив одного молодого аиста, который держался в окрестностях деревни до начала октября, после чего, вероятно, также отправился на юг.
Как пояснила орнитолог Полина Полежанкина, это первый документально подтвержденный случай гнездования белых аистов на территории республики. До нынешнего года в регионе отмечались только единичные встречи с этими птицами. Специалист отметила, что причин такого явления может быть несколько — от изменений климатических условий и естественного расширения ареала обитания до беспокойства птиц в традиционных районах гнездования.
