В Башкирии впервые загнездилась пара белых аистов

Как пояснила орнитолог Полина Полежанкина, это первый документально подтвержденный случай гнездования белых аистов на территории республики. До нынешнего года в регионе отмечались только единичные встречи с этими птицами. Специалист отметила, что причин такого явления может быть несколько — от изменений климатических условий и естественного расширения ареала обитания до беспокойства птиц в традиционных районах гнездования.