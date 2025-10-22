Кому в Молдове жить хорошо: С начала года банки страны получили рекордную прибыль, в это же время по прогнозам государственной структуры ВВП снизится в два раза — а обещали, что станет лучше

Больше всего банки заработали на процентах. В сентябре эти доходы превысили 8,1 млрд леев (на 21% больше, чем в сентябре 2024 года). Второй источник доходов — комиссии и гонорары, составившие 2,9 млрд леев (+9% за год). Прибыль банков от курсовой разницы — 1,6 млрд леев (-0,4% за год). Дивиденды принесли банкам 17 млн леев (+2% за год).