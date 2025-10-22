Кому в Молдове жить хорошо: С начала года банки страны получили рекордную прибыль, в это же время по прогнозам государственной структуры ВВП снизится в два раза — а обещали, что станет лучше

За девять месяцев 2025 года молдавские банки получили 3,4 млрд леев чистой прибыли.
Это почти на 16% больше (+497 млн леев), чем в январе-сентябре 2024 года, когда прибыль банков достигала 2,9 млрд леев.
Больше всего банки заработали на процентах. В сентябре эти доходы превысили 8,1 млрд леев (на 21% больше, чем в сентябре 2024 года). Второй источник доходов — комиссии и гонорары, составившие 2,9 млрд леев (+9% за год). Прибыль банков от курсовой разницы — 1,6 млрд леев (-0,4% за год). Дивиденды принесли банкам 17 млн леев (+2% за год).
В это же время Национальный институт экономических исследований (INCE) пересмотрел прогноз роста экономики Молдовы — теперь ожидается лишь 1,2% вместо ранее прогнозируемых 2,5%.
Основные причины — падение экспорта и сокращение сельхозпроизводства. Также ожидается спад в агросекторе (-1%) и рост импорта (+7,9%).
Для сравнения: МВФ ожидает рост на 1,7%, Всемирный банк и ЕБРР — на 1,5%, Минэкономики — не выше 1,3%.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Смена членов правительства в Молдове — очередная интрига: Люди без всякого сожаления прощаются с уходящими министрами и желают им политического забвения.
Народ, уставший от Дорина Речана и всей его команды, готов в качестве премьера принять любую подставную утку (далее…).
Автомобильная шмекерия молдавской власти: Сначала напугали, потом «передумали» — как людей заставили массово покупать новые автомобили.
После ажиотажа в автосалонах, власть решила «отложить» введение НДС: похоже, план по выручке выполнен и можно объявлять передышку (далее…).
Партия власти выдвигает в парламент Молдовы только богатых кандидатов, которым чужды беды народа: Депутат ПАС Марчел Спатарь похвастался своими доходами.
Экс-министр социальной защиты Молдовы Марчел Спатарь заявил, что может себе позволить заняться политикой и быть депутатом парламента [видео] (далее…).