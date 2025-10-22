Льготный займ получат пострадавшие от погодной ЧС аграрии Ростовской области

В Ростовской области запустили специальную программу льготного микрофинансирования для аграриев — заем «Агрочрезвычайный». Новая мера начала действовать с 20 октября, сообщает пресс-служба губернатора Юрия Слюсаря.
— Понимаю, каково сейчас фермерам, вложившим в землю все силы и средства. Это не коммерческий кредит, это реальная поддержка, чтобы средства шли на восстановление, а не на уплату процентов, — пояснил Юрий Слюсарь.
Получить микрозаймы до 5 млн рублей под 1−3% годовых смогут сельхозпроизводители, чьи угодья пострадали от засухи и весенних заморозков. Важное условие — земли должны находиться в зоне действующего режима ЧС федерального уровня. Также требуется акт о подтверждении ущерба.
Полученные деньги можно будет потратить на завершение полевых работ, закупку топлива, семян, удобрений и запчастей. Также программа предусматривает реструктуризацию действующих займов.
Предварительно, 370 фермеров уже готовы воспользоваться поддержкой. Выдачей займов занимается региональное агентство поддержки предпринимательства в центрах «Мой бизнес». Программа будет действовать до конца 2025 года. При необходимости возможно продление поддержки.
Напомним, из-за погодных условий на Дону ранее ввели федеральный уровень режима ЧС. Общий ущерб аграриям оценивается в 3,9 млрд рублей. Посевы погибли на площади 203 тысяч гектаров, пострадали более 550 сельхозпредприятий. На федеральном уровне в связи с ситуацией приняли дополнительные меры поддержки.
