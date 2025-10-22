В селе Бея в Хакасии открыли первую модельную библиотеку

«Сегодня в нашей библиотеке порядка 700 юных читателей, но теперь, я уверена, их число значительно возрастет, потому что к нам уже встают в очередь на экскурсию из детских садов и школ со всего района. У нас очень дружный творческий коллектив, а благодаря новым технологиям, которые появились в нашем распоряжении, мы сможем воплотить в жизнь много интересных проектов и задумок», — сказала заведующая Бейской районной детской модельной библиотекой Оксана Порядина.