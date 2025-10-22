В селе Бея в Хакасии открыли первую модельную библиотеку

Первая модельная библиотека открылась 15 октября в селе Бея в Республике Хакасия. Ее улучшили в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.
Статус модельной обрела Бейская районная детская библиотека. Небольшое пространство продумано до мелочей: в учреждении сделали два зала — «Интеллект» и «Интерактив». В первом располагаются яркие стеллажи, украшенные талисманом по имени Библиоша, специализированное рабочее место для детей с ограниченными возможностями здоровья, уютная зона для чтения и отдыха. Второй зал оснащен современной техникой: интерактивной стеной-раскраской «Мастер-фломастер», многофункциональным комплексом и интерактивной панелью. Также для заведения приобрели более 3,5 тыс. книг. Это классика, фантастика, сказки, военная литература, энциклопедии и многое другое.
«Сегодня в нашей библиотеке порядка 700 юных читателей, но теперь, я уверена, их число значительно возрастет, потому что к нам уже встают в очередь на экскурсию из детских садов и школ со всего района. У нас очень дружный творческий коллектив, а благодаря новым технологиям, которые появились в нашем распоряжении, мы сможем воплотить в жизнь много интересных проектов и задумок», — сказала заведующая Бейской районной детской модельной библиотекой Оксана Порядина.
Детская библиотека в селе Бея стала первой в Бейском районе и 12-й в Хакасии, переоснащенной по модельному стандарту, — предыдущие 11 были модернизированы по нацпроекту «Культура» (с 2020 по 2024 годы).
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.