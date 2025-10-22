Путин наградил сотрудников издательского дома «Комсомольская правда»

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами ряд сотрудников издательского дома «Комсомольская правда», следует из указа главы государства.
Более 10 сотрудников издательского дома отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», в том числе военный журналист Виктор Баранец, обозреватель Владимир Ворсобин, фотокорреспондент Владимир Веленгурин. Согласно указу, журналисты отмечены госнаградами «за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».