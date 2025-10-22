Путин наградил сотрудников издательского дома «Комсомольская правда»

Более 10 сотрудников издательского дома отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», в том числе военный журналист Виктор Баранец, обозреватель Владимир Ворсобин, фотокорреспондент Владимир Веленгурин. Согласно указу, журналисты отмечены госнаградами «за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».