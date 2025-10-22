Созданы рекордно долгоживущие и активные «ядерные» кубиты

Как объясняют О’Салливан и ученые, использование ядерного спина в качестве основы для кубитов позволяет обойти одну из главных проблем, мешающих работе квантовых компьютеров. Она связана с тем, что время жизни кубитов, построенных на базе других квантовых объектов, сильно ограничено из-за их случайных взаимодействий с объектами окружающего мира. Ядерный спин по большей части защищен от подобных помех, благодаря чему кубиты на его базе будут сохранять свое состояние рекордно долгое время, однако до настоящего времени у ученых не было надежных методов их контроля.