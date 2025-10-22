Полиция установила личность вандала, разбившего остановку в Омске

Полиция установила личность подростка, разбившего дверь остановочного павильона у парка имени 30-летия ВЛКСМ. Инцидент произошел в ночь на 10 октября, а заявление от собственника объекта поступило на следующий день. Как рассказали в омской полиции, преступление для подростка уже не первое.