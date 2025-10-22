Полиция установила личность вандала, разбившего остановку в Омске

Полиция установила личность подростка, разбившего дверь остановочного павильона у парка имени 30-летия ВЛКСМ. Инцидент произошел в ночь на 10 октября, а заявление от собственника объекта поступило на следующий день. Как рассказали в омской полиции, преступление для подростка уже не первое.
При просмотре записи с разбитой дверью остановки оперативники опознали в юноше 17-летнего жителя Ленинского округа, ранее уже проходившего по уголовному делу о краже велосипеда в отделе полиции № 6 УМВД России по Омску.
Подростка задержали. В ходе беседы он признал вину и пояснил, что вместе с друзьями находился в остановочном павильоне, употреблял алкоголь, а затем «без какой-либо цели» нанес удар по стеклу.
В отношении юноши инспектор по делам несовершеннолетних составил административный протокол за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Что касается повреждения имущества, то по данному факту проводится доследственная проверка: будет решаться вопрос о возбуждении дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.