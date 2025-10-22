В Беслане завершают благоустройство сквера

Благоустройство сквера на улице Недвижной почти завершили в городе Беслан в Северной Осетии. Его улучшают в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики.
Специалисты полностью обновили пешеходные зоны, уложив новую брусчатку и установив бордюры. По периметру проведено современное освещение, повышающее безопасность граждан в темное время суток. Для удобства и комфорта жителей установлены скамейки и урны. Особое внимание уделили маленьким посетителям сквера: обустроена игровая площадка с качелями и горками. Для любителей активного образа жизни предусмотрена спортивная зона с турниками.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.