В поселке Новый Торъял в Марий Эл прошел слет школьных лесничеств

Юные защитники природы показали свои знания в области бережного отношения к окружающей среде.

Слет школьных лесничеств прошел в поселке Новый Торъял в Республике Марий Эл в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Новоторъяльского муниципального образования.

На мероприятии собрались юные защитники природы со всего Новоторъяльском района, чтобы продемонстрировать свои знания и умения в области формирования культуры бережного и уважительного отношения к окружающей среде. Участниками ежегодного слета стали команды из трех общеобразовательных школ района, каждая из которых показала высокий уровень подготовки.

Для школьников подготовили три направления работы. На первом участников ждали мастер-классы, в ходе которых школьники освоили навыки по правилам пожарной безопасности в лесах, научились обращаться с такими инструментами, как буссоль, бурав и мерная вилка. В ходе второго этапа ребята представили проекты, посвященные празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Третий этап заключался в решении тестов по тематикам охраны природы и экологии.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.