В поселке Новый Торъял в Марий Эл прошел слет школьных лесничеств

Для школьников подготовили три направления работы. На первом участников ждали мастер-классы, в ходе которых школьники освоили навыки по правилам пожарной безопасности в лесах, научились обращаться с такими инструментами, как буссоль, бурав и мерная вилка. В ходе второго этапа ребята представили проекты, посвященные празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Третий этап заключался в решении тестов по тематикам охраны природы и экологии.