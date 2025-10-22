Что известно о Международном муниципальном форуме БРИКС

Министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин рассказал, что проект готовят вместе со Всероссийской ассоциацией руководителей местного самоуправления, Московской городской думой, комитетом внешних связей Санкт-Петербурга, Московской торгово-промышленной палатой и Российским союзом промышленников и предпринимателей.
«Для нас это очень важная синергия, которая позволит обеспечить взаимодействие губернаторов, мэров, руководителей муниципальных подразделений с иностранными гостями, ведущими представителями российской промышленности, которые продемонстрируют новейшие решения, инновационные продукты», — отметил он.
Уникальность площадки — в прямом контакте между разработчиками городских решений и деловым сообществом. Это позволит на месте заключать соглашения и создавать совместные международные проекты по развитию территорий, уверен Черёмин. Он также отметил, что правительство Москвы, как генеральный партнер мероприятия, продемонстрирует лучшие практики в цифровизации и развитии инфраструктуры города.
«В этом году мы сознательно уходим от модели “разговоров о проблемах” к практической работе “выбор эффективных решений и результат. Мы создаем прямую цепочку: муниципальный запрос — технологическое решение — финансирование”, — подчеркнул министр.
Руководитель дирекции ММФ БРИКС Елена Белякова подчеркнула, что ключевым критерием одобрения заявок стали авторитет и компетентность делегатов. Первый критерий отбора — наличие у участника конкретного проекта или его заинтересованность в готовых решениях для развития своего города. Второй — экспертиза и уровень полномочий: важно, чтобы человек был реальным проводником решений в своем регионе, поэтому особенно приветствуются региональные и муниципальные руководители. Третий аспект — способность участника обогатить диалог своим опытом.
Как рассказал Черёмин, в процессе формирования деловой повестки московские делегации совершили рабочие поездки в ряд стран, включая Аргентину, Бразилию, Индию, Индонезию, Италию и Турцию. Общее количество участников этих мероприятий превысило 1500 человек.
В качестве успешного кейса министр упомянул выставку в Сан-Паулу: стенд Москвы привлек большое внимание экспертов и политиков. Презентация решений в сфере цифровой безопасности вызвала столь высокий интерес, что иностранные представители выразили готовность посетить столицу России, чтобы ознакомиться с ними подробнее.
«Форум — это уникальная площадка БРИКС+. Для российской аудитории, особенно для наших регионов, важен доступ к новейшим технологиям и прямому контакту с зарубежными партнерами. Поэтому объединение с российскими промышленниками будет отличительной особенностью именно в этом году», — отметила руководитель службы коммуникации ММФ БРИКС Наталия Заболотских.
Она также рассказала о большом интересе к мероприятию со стороны зарубежных и российских СМИ. Особенностью этого года стало обращение профессиональных ассоциаций, которые готовы не только участвовать в работе форума, но и выступить в роли его информационных партнеров.
Как заявил в заключение министр правительства Москвы Сергей Черёмин, проведение в одно время выставки «Российский промышленник» и ММФ БРИКС создаст уникальную платформу. Она объединит авторитетных представителей власти, бизнеса и промышленности для решения ключевых вопросов инновационного развития и местного самоуправления в российских регионах и странах БРИКС.