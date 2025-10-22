Что известно о Международном муниципальном форуме БРИКС

Руководитель дирекции ММФ БРИКС Елена Белякова подчеркнула, что ключевым критерием одобрения заявок стали авторитет и компетентность делегатов. Первый критерий отбора — наличие у участника конкретного проекта или его заинтересованность в готовых решениях для развития своего города. Второй — экспертиза и уровень полномочий: важно, чтобы человек был реальным проводником решений в своем регионе, поэтому особенно приветствуются региональные и муниципальные руководители. Третий аспект — способность участника обогатить диалог своим опытом.