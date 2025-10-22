Депутат прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Глава польского МИД выразил надежду, что украинские вооруженные силы смогут атаковать нефтепровод «Дружба», чтобы прекратить его работу. Сикорский также добавил, что решение польского суда об освобождении украинца, которого подозревают в участии в подрыве «Северных потоков», — повод для гордости, пишет «Лента.ру».
Алексей Чепа считает, что слова члена польского кабмина о необходимости нанесения удара по нефтепроводу — это открытая поддержка терроризма. По его мнению, такая позиция подтверждает мнение об общей деградации Европы и НАТО. Парламентарий считает, что такие высказывания ведут к эскалации напряжения в мире.
«Эти тупые, полностью ограниченные политики призывают к военным действиям, говоря о ядерной войне как о развитии конфликта в дальнейшем, сейчас они говорят о терроризме», — уточнил депутат. Чепа добавил, что в данном случае Польша выступает против другой страны ЕС — Венгрии, которую и обеспечивает нефтепродуктами «Дружба».
По словам парламентария, у Евросоюза нет будущего, а страны Прибалтики и Польша только и делают, что вредят человечеству.
Напомним, суд в Польше вынес решение об освобождении из-под ареста подозреваемого в участии в операции по подрыву «Северных потоков» гражданина Украины Владимира Журавлёва. Германия обратилась к Польше за выдачей подозреваемого, но польские власти ответили отказом.