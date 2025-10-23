Варварская обрезка или забота о безопасности? Очередной скандал с деревьями на Шота Руставели

Смотрится это, мягко говоря, пугающе: мало того, что привычный зеленый облик улицы исчез, так еще и непонятно — выживут ли эти деревья после столь жесткой «санитарии».
Формальный ответ и формальная забота.
В столичном управлении экологии поспешили успокоить жителей: мол, всё законно, всё по правилам.
«Деревья были обрезаны в санитарных целях, поскольку они засохли и представляли угрозу для жизни и здоровья людей, а также для безопасности имущества», — объяснили чиновники. Там же напомнили: разрешение на подобные работы, если речь идет о сухих или аварийных ветвях, не требуется — всё по закону.
Но возникает вопрос: почему подобные «санитарные» работы в Ташкенте зачастую превращают когда-то зеленые улицы в лысые аллеи?
Что останется городу?
Обрезка — необходимая мера ухода за зелёными насаждениями. Но тотальная обрезка ветвей до ствола — это не забота о природе, а, скорее, её имитация. Экологи давно предупреждают: такие «стрижки» наносят деревьям серьезный ущерб, они могут погибнуть или долго болеть. А ведь на восстановление зелёных насаждений уходят десятилетия.
В итоге у нас одни отговорки: «так надо», «всё законно», «безопасность важнее». А зелёных улиц становится всё меньше. Кто и как контролирует обоснованность и качество подобных работ? Почему на фото из других городов деревья выглядят живыми после санитарной обрезки, а у нас — словно после урагана?
Похоже, в Ташкенте пока побеждает не природа, а ведомственная логика и формальный подход. Но деревья и их тени важнее любых ведомственных галочек — особенно для такого жаркого города, как наш.