Варварская обрезка или забота о безопасности? Очередной скандал с деревьями на Шота Руставели

В итоге у нас одни отговорки: «так надо», «всё законно», «безопасность важнее». А зелёных улиц становится всё меньше. Кто и как контролирует обоснованность и качество подобных работ? Почему на фото из других городов деревья выглядят живыми после санитарной обрезки, а у нас — словно после урагана?