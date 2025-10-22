В Омске определен подрядчик для переоборудования бывшей женской консультации

В Омске определили подрядчика для работ для модернизации здания бывшей женской консультации по улице Рождественского, 2. Здесь планируют открыть поликлинику при госпитале ветеранов войн. Проект был инициирован по решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Глава кабинета министров посетил учреждение в июле 2025 года.
Как следует из данных госзакупок, контракт на 1,6 млн рублей заключен с новосибирской компанией ООО «Фесан», зарегистрированной два года назад. Сумма оказалась на 135 тыс. рублей ниже начальной цены. Подрядчику предстоит выполнить проектно-изыскательские и подготовительные работы до 20 декабря 2025 года.
Сами ремонтные и строительные работы запланированы на 2026−2027 годы. Общая стоимость всего проекта, озвученная главой госпиталя, бывшим министром здравоохранения Омской области Александром Мураховским, составляет 300 млн рублей. Именно такую сумму он запросил у Мишустина во время встречи 28 июля — и получил одобрение.
Напомним, что сам госпиталь для ветеранов войн на улице Рождественского был построен ранее за 832,5 млн рублей, из которых 385 млн выделены из федерального бюджета на закупку 513 единиц медицинского оборудования. Теперь новая поликлиника должна стать частью современной инфраструктуры для оказания помощи военным и их реабилитации после выполнения боевых задач.