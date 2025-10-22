В Омске определен подрядчик для переоборудования бывшей женской консультации

Напомним, что сам госпиталь для ветеранов войн на улице Рождественского был построен ранее за 832,5 млн рублей, из которых 385 млн выделены из федерального бюджета на закупку 513 единиц медицинского оборудования. Теперь новая поликлиника должна стать частью современной инфраструктуры для оказания помощи военным и их реабилитации после выполнения боевых задач.