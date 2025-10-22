Налетчики во Франции ограбили дом-музей Дидро

По данным газеты, преступники дождались закрытия дома-музея в ночь на понедельник 20 октября, после чего взломали входную дверь. Грабители разбили витрину и похитили серебряные и золотые монеты, клад с которыми был обнаружен в историческом доме философа Дидро в 2011-м во время ремонтных работ. Похищенная коллекция — почти 2 тыс. монет XVIII-XIX веков, найденных строителями в 2011 году при реконструкции здания музея (1633 серебряных и 319 золотых).