Эксперт предупредил о наказании за телефон в руке за рулем

Юрист Салкин: За телефон в руке во время поездки грозит штраф.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru разъяснил, чем грозит водителям использование телефона во время движения. Согласно правилам дорожного движения, управлять автомобилем, держа в руке мобильное устройство, запрещено.

— Чтобы избежать наказания, необходимо использовать технические средства, позволяющие вести переговоры без рук, — пояснил Салкин. — Однако судебная практика показывает, что простое удержание телефона в руке уже может быть расценено как правонарушение.

За нарушение предусмотрен административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске 18-летний молодой человек угнал припаркованный «Хендай Солярис», но всего через 10 минут своей поездки врезался в рейсовый автобус. Сейчас следователи завели уголовное дело.