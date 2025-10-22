Эксперт предупредил о наказании за телефон в руке за рулем

Юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru разъяснил, чем грозит водителям использование телефона во время движения. Согласно правилам дорожного движения, управлять автомобилем, держа в руке мобильное устройство, запрещено.
— Чтобы избежать наказания, необходимо использовать технические средства, позволяющие вести переговоры без рук, — пояснил Салкин. — Однако судебная практика показывает, что простое удержание телефона в руке уже может быть расценено как правонарушение.
За нарушение предусмотрен административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске 18-летний молодой человек угнал припаркованный «Хендай Солярис», но всего через 10 минут своей поездки врезался в рейсовый автобус. Сейчас следователи завели уголовное дело.