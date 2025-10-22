Магнитные возмущения ожидаются в Ростовской области в начале ноября

В ноябре 2025 года в Ростовской области ожидаются магнитные возмущения, но они не должны превышать пороговых значений. Об этом можно судить по данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Также на портале опубликован онлайн-график геомагнитной обстановки в октябре. Оказывается, в начале и в середине этого месяца в регионе фиксировали магнитные бури уровня G2 и G3 с Кр-индексом 6 и 7.
Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень магнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Метеозависимым людям во время подобных перепадов рекомендуют больше отдыхать, а также избегать стрессовых ситуаций.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.