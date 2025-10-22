На территории села Новая Сыда в Красноярском крае открылся медпункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в селе Новая Сыда Идринско-Краснотуранского муниципального округа Красноярского края по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Обслуживать новое медучреждение будет почти 400 местных жителей, сообщили в минздраве региона.
В здании работают процедурный кабинет и кабинет приема, совмещенный со смотровым. Это позволяет принимать пациентов одновременно двум специалистам. ФАП оснащен техникой и медицинским оборудованием. Помимо этого, обустроено помещение для хранения лекарственных препаратов. На строительство фельдшерского пункта было выделено более 5 млн рублей.
«Новая Сыда расположена в 56 км от села Краснотуранск и в 150 км от Минусинска. Численность обслуживаемого населения — 392 человека, из них 59 детей. Важно отметить, что ранее медицинскую помощь в селе оказывали в здании Новосыдинского сельского совета 1968 года постройки, поэтому новый медпункт мы все ждали с нетерпением», — рассказал главный врач Краснотуранской районной больницы Прохор Убиенных.
Отметим, что в этом году при поддержке нацпроекта в Идринско-Краснотуранском округе построены сразу несколько ФАПов. Модульные пункты появились в деревнях Мензот и Николаевка, поселке Джирим, а в селе Беллык открылась врачебная амбулатория.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.