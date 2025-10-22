В Архангельской области открылись еще две модельные библиотеки

Библиотеки в поселке Уемском и городе Каргополе начали работу после модернизации по нацпроекту «Семья». В обоих учреждениях расширен книжный фонд и создана безбарьерная среда для маломобильных граждан, сообщили в министерстве культуры региона.
В Каргопольской библиотеке работы велись с начала текущего года. Благодаря участию в нацпроекте учреждение преобразовали в пространство, которое рассказывает об истории города через краеведение и просветительские программы. Коллектив библиотеки уже готовит новые инициативы. Например, в скором времени стартует проект «Телешкола», в рамках которого будут организованы мастер-классы по видеопроизводству.
После модернизации открылась и библиотека в Уемском. Здание отремонтировали, приобрели новую мебель и оборудование, обустроили зоны для комфортного чтения, работы, творчества и общения.
Книжный фонд обоих учреждений расширили — в каждую библиотеку поступило 1,5 тысячи экземпляров изданий, включая художественную и научную литературу, а также материалы по цифровым технологиям. Для детей и подростков предусмотрены секции с развивающими книгами, настольными играми и оборудованием для творчества — 3D-принтерами и видеокамерами. Для взрослых созданы зоны с классической литературой и рабочими станциями.
Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды: расширены дверные проемы, установлен лестничный гусеничный подъемник, оборудованы доступная входная группа и санитарная комната с кнопкой вызова персонала, предусмотрены тифлофлешплеер и специализированные игры для слабовидящих.
«Модернизированные в рамках нацпроекта “Семья”, учреждения стали современными и комфортными пространствами для получения знаний, занятий творчеством и общения. На обновление двух центральных библиотек направили более 31 млн рублей из консолидированного бюджета», — написал в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.