В Архангельской области открылись еще две модельные библиотеки

В Каргопольской библиотеке работы велись с начала текущего года. Благодаря участию в нацпроекте учреждение преобразовали в пространство, которое рассказывает об истории города через краеведение и просветительские программы. Коллектив библиотеки уже готовит новые инициативы. Например, в скором времени стартует проект «Телешкола», в рамках которого будут организованы мастер-классы по видеопроизводству.