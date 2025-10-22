Ричмонд
Автозаводская линия минского метро остановилась 22 октября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Автозаводская линия метро в Минске остановилась в среду, 22 октября 2025 года. О происшествии проинформировали в официальном телеграм-канале Минского метрополитена. Сообщается, что в 16.42 из-за неисправности устройств на станции метро «Фрунзенская» временно остановлено движение поездов.

Специалисты принимали все меры для восстановления движения. Чуть позже, метрополитен проинформировал, что движение возобновлено.

— В 17.06 движение на Автозаводской линии восстановлено, — отметили представители подземки.

