На трассе в Амурской области установили пункт весогабаритного контроля

Новый автоматический пункт весогабаритного контроля разместили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на 6-м км региональной трассы Благовещенск — Свободный в Амурской области. Тестирование комплекса будет проводиться в течение трех месяцев, сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
«Транспорт с чрезмерным перевесом наносит ущерб дорожному покрытию, увеличивает вероятность автоаварий и угрожает безопасности дорожного движения. Поэтому грузоперевозчики обязаны соблюдать установленные нормы и правила транспортировки грузов. Сегодня это второй комплекс на региональной дорожной сети, к весне установим еще один, и в работе еще несколько таких рамок», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.
Рамка автоматически взвешивает и определяет габариты автомобилей, проходящих под ней в потоке. Комплекс также выявляет другие нарушения и фиксирует их фотографически. Зеленин выразил надежду, что внедрение системы автоматического контроля позволит значительно повысить дисциплину автовладельцев и качество грузоперевозок.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.