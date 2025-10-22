На трассе в Амурской области установили пункт весогабаритного контроля

«Транспорт с чрезмерным перевесом наносит ущерб дорожному покрытию, увеличивает вероятность автоаварий и угрожает безопасности дорожного движения. Поэтому грузоперевозчики обязаны соблюдать установленные нормы и правила транспортировки грузов. Сегодня это второй комплекс на региональной дорожной сети, к весне установим еще один, и в работе еще несколько таких рамок», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.