Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов прошел в Сызрани

Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома» прошел 11 октября в Сызрани в Самарской области. Поддержка семейных национальных традиций — одна из задач национального проекта «Семья», сообщили в администрации городского округа Сызрань.
Событие организовали в драматическом театре им. А. Н. Толстого. Оно объединило участников Самарской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областей и Мордовии. В фойе была открыта выставка декоративно-прикладного творчества, на которой местные мастера представили свои работы: игрушки из грунтованного текстиля, поделки из листьев кукурузы, картины, украшения, обувь, сумки из валяной шерсти, обереги с вышитым на них старинным орнаментом, деревянные магнитики, брошки, брелоки. На стендах была литература на мордовском языке.
Также для гостей организовали концертную программу. На сцене прозвучали традиционные песни, были показаны танцевальные номера.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.