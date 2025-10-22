Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов прошел в Сызрани

Событие организовали в драматическом театре им. А. Н. Толстого. Оно объединило участников Самарской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областей и Мордовии. В фойе была открыта выставка декоративно-прикладного творчества, на которой местные мастера представили свои работы: игрушки из грунтованного текстиля, поделки из листьев кукурузы, картины, украшения, обувь, сумки из валяной шерсти, обереги с вышитым на них старинным орнаментом, деревянные магнитики, брошки, брелоки. На стендах была литература на мордовском языке.