В Тольятти пройдет городской фестиваль творчества «Серебряная птица»

Подать заявку на участие в фестивале творчества «Серебряная птица», который пройдет в Тольятти в Самарской области, можно до 10 ноября. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации городского округа Тольятти.
Событие проводят в рамках Международного дня инвалидов ежегодно, начиная с 1998 года. Свои таланты могут показать участники индивидуально, в составе творческих коллективов, а также семейных команд с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Они должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории округа Тольятти.
Участники могут проявить себя в шести направлениях. Среди них декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство, литературное творчество, вокальное искусство, хореографическое искусство, инструментальное творчество и театральное искусство.
Заполнить регистрационную форму для участия в фестивале можно по ссылке. Положение о конкурсе доступно на сайте.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.