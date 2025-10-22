В Тольятти пройдет городской фестиваль творчества «Серебряная птица»

Событие проводят в рамках Международного дня инвалидов ежегодно, начиная с 1998 года. Свои таланты могут показать участники индивидуально, в составе творческих коллективов, а также семейных команд с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Они должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории округа Тольятти.