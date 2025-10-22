Ричмонд
Госдума приняла в первом чтении проект о размере МРОТ на 2026 год

МРОТ в 2026 году превысит прожиточный минимум на 31,2 процента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об установлении с 1 января 2026 года минимального размера оплаты труда, равного 27 093 рублей.

«МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2 процента», — сказал замминистра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин на заседании.

Он отметил, что рост МРОТ в 2026 году составит 20,7 процента и достигнет 27 093 рублей — это 48 процентов от медианной заработной платы. По данным Росстата за 2024 год, она составила 56 443 рубля.

Правительство внесло проект в рамках бюджетного пакета. Его принятие обеспечит повышение зарплаты около 4,6 миллиона работников.

Ранее в среду Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2026−2028 годы. Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.