За девять месяцев более 840 тыс. жителей Нижегородчины проверили здоровье

В ведомстве подчеркнули, что темпы проведения диспансеризации и профилактических осмотров традиционно возрастают к концу года. Главная цель мероприятий — раннее выявление у жителей жизнеугрожающих заболеваний. На первом этапе обследования врачи проверяют, есть ли у пациента признаки хронических неинфекционных заболеваний, связанных с болезнями системы кровообращения, онкологических заболеваний, сахарного диабета, а также хронических болезней органов дыхания и пищеварения. Если в ходе диспансеризации у врача возникают подозрения, пациента направляют на второй — более детальный — этап обследования. Программа всех осмотров и консультаций составляется индивидуально, с учетом возраста пациента и выявленных факторов риска.