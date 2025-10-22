За девять месяцев более 840 тыс. жителей Нижегородчины проверили здоровье

Свыше 840 тыс. жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в январе-сентябре. Их организуют в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В ведомстве подчеркнули, что темпы проведения диспансеризации и профилактических осмотров традиционно возрастают к концу года. Главная цель мероприятий — раннее выявление у жителей жизнеугрожающих заболеваний. На первом этапе обследования врачи проверяют, есть ли у пациента признаки хронических неинфекционных заболеваний, связанных с болезнями системы кровообращения, онкологических заболеваний, сахарного диабета, а также хронических болезней органов дыхания и пищеварения. Если в ходе диспансеризации у врача возникают подозрения, пациента направляют на второй — более детальный — этап обследования. Программа всех осмотров и консультаций составляется индивидуально, с учетом возраста пациента и выявленных факторов риска.
«С начала года почти 240 тысяч нижегородцев, прошедших диспансеризацию, были направлены на второй этап обследования. В результате выявлено около 23 тысяч случаев заболеваний системы кровообращения, около 3,2 тысячи случаев сахарного диабета, около 3,2 тысячи случаев болезней органов пищеварения и более 2,5 тысячи случаев болезней органов дыхания. Еще почти 1600 нижегородцев поставлен диагноз “онкологическое заболевание”», — поделились статистикой в министерстве.
Пройти диспансеризацию, включая углубленную, а также скрининг репродуктивного здоровья можно в 82 медицинских организациях Нижегородской области. Для этого можно обратиться в отделения и кабинеты медицинской профилактики в поликлиниках по месту прикрепления, а также подать соответствующую заявку на портале «Госуслуги». По итогам трех кварталов 2025 года в регионе диспансеризацию репродуктивного здоровья прошли уже около 206 тыс. человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.