Школа искусств села Борогонцы в Якутии получила новые инструменты

Новое оборудование и инструменты приобрела детская школа искусств в селе Борогонцы в Якутии при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
В музыкальном отделении школы появились пианино «Соната», два баяна «Юпитер», балалайки, домры, чехлы для гитар и комплектующие для музыкальных инструментов. Также приобрели скрипку отечественного производства из «Ателье Гончаровых», нотную литературу, учебники и пособия, гитары, флейты и саксофоны зарубежных производителей.
Для художественного отделения закупили напольные мольберты, софиты для подсветки натюрмортов, графические планшеты, мобильный выставочный стенд и экспозиционные панели. В хореографическое приобрели напольно-пристенный станок, звуковое оборудование и стационарное безопасное зеркало.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.