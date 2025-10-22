Школьница из Башкирии отдала копилку на помощь военным

В Башкирии 10-летняя школьница Айзана Янбарисова пожертвовала свои накопления участникам СВО. Она самостоятельно накопила деньги и передала их волонтеру Энже Ахмадуллиной, которая участвует в республиканском проекте по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.
На переданные девочкой деньги были приобретены сладости для раненых военнослужащих, проходящих лечение в госпитале. К каждому подарку добавили персональное письмо с теплыми словами благодарности и поддержки.
Как сообщила Энже Ахмадуллина, она лично заверила школьницу, что все собранные подарки будут доставлены и вручены солдатам. Волонтер выразила признательность девочке за ее искренность и осознанный поступок, отметив, что этот пример ярко демонстрирует проявления патриотизма и заботы об интересах страны даже среди самых юных граждан. Также Ахмадуллина поблагодарила родителей девочки по имени Айгиза за достойное воспитание дочери.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассник.