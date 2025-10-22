Школьница из Башкирии отдала копилку на помощь военным

Как сообщила Энже Ахмадуллина, она лично заверила школьницу, что все собранные подарки будут доставлены и вручены солдатам. Волонтер выразила признательность девочке за ее искренность и осознанный поступок, отметив, что этот пример ярко демонстрирует проявления патриотизма и заботы об интересах страны даже среди самых юных граждан. Также Ахмадуллина поблагодарила родителей девочки по имени Айгиза за достойное воспитание дочери.