В Вологде на «Дне карьеры молодежи» представили более 150 профессий

В мероприятии участие приняли учащиеся 8−11-х классов из 26 школ Вологды и округов области. Для школьников организовали профессиональные пробы. Вологодский строительный колледж представил программы «Волшебство деревянной стружки», «Трафаретная живопись» и «Собери дорогу». Вологодский медицинский колледж провел мастер-классы «Введение в хирургию» и «Уход за новорожденным». Ребята узнали о востребованных профессиях в сферах медицины и строительства, а также о необходимых навыках для успешной карьеры и условиях поступления в колледжи.