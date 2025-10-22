В Вологде на «Дне карьеры молодежи» представили более 150 профессий

Более 150 профессий представили на ярмарке профессий «День карьеры молодежи», которая проходила в Вологде 15−16 октября на площадке выставочного комплекса «Русский дом». Подобные события соответствуют целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном департаменте образования.
В мероприятии участие приняли учащиеся 8−11-х классов из 26 школ Вологды и округов области. Для школьников организовали профессиональные пробы. Вологодский строительный колледж представил программы «Волшебство деревянной стружки», «Трафаретная живопись» и «Собери дорогу». Вологодский медицинский колледж провел мастер-классы «Введение в хирургию» и «Уход за новорожденным». Ребята узнали о востребованных профессиях в сферах медицины и строительства, а также о необходимых навыках для успешной карьеры и условиях поступления в колледжи.
«Участники познакомились с ведущими отраслями экономики региона, востребованными профессиями и возможностями получения образования в колледжах и вузах Вологодской области. На каждой площадке работали 49 отраслевых модулей. Более 130 школьников и студентов колледжей и техникумов приняли участие в профориентационных мероприятиях», — рассказала директор Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) региона Алла Петрова.
Кроме того, они посетили функциональные зоны, где смогли увидеть современное учебное оборудование и узнать о программах профессионального обучения. На интерактивных площадках ЦОПП прошли мероприятия для студентов колледжей и техникумов. Специалисты центра «Мой бизнес» провели лекцию-презентацию «Самозанятость: первые шаги в предпринимательстве» и деловую игру «Открытие своего дела: генерация идей и перспективные направления».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.