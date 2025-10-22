Финансовая поддержка помогла фермерам Ростовской области пережить трудный сезон

— В позапрошлом году я закупил много семян кубанской селекции и заложил опытный участок земли. Также приобрел микроудобрение, которое используется при протравке семян и в весеннюю вегетацию двух-трёхкратно в зависимости от той нормы урожая, которую мы запланировали. Благодаря этой технологии получился хороший результат. Поддержка банка ощущалась на каждом этапе развития моего хозяйства: благодаря заёмным средствам я приобрел дополнительные земли, закупил новую технику, а также пополнял запасы семян и удобрений, — рассказал Амир Курбанов.