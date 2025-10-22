Финансовая поддержка помогла фермерам Ростовской области пережить трудный сезон

Предприятия агропромышленного комплекса Ростовской области при поддержке Сбера получили более 24 млрд рублей за первые девять месяцев года. Почти 11,6 млрд рублей из них были предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства в агросекторе. Большую часть средств — 10 миллиардов рублей — составили льготные кредиты, которые существенно облегчили финансовое положение фермеров в неблагоприятный погодный сезон.
Одним из таких фермеров можно назвать Амира Курбанова из Зимовниковского района. Его хозяйство, основанное в 2018 году, начинало с 40 гектаров, а сегодня обрабатывает 2400 гектаров земли. Зимовниковский район считается зоной рискованного земледелия, но это не помешало фермеру получить в нынешнем году впечатляющий урожай — 75,5 центнера озимой пшеницы с гектара.
— В позапрошлом году я закупил много семян кубанской селекции и заложил опытный участок земли. Также приобрел микроудобрение, которое используется при протравке семян и в весеннюю вегетацию двух-трёхкратно в зависимости от той нормы урожая, которую мы запланировали. Благодаря этой технологии получился хороший результат. Поддержка банка ощущалась на каждом этапе развития моего хозяйства: благодаря заёмным средствам я приобрел дополнительные земли, закупил новую технику, а также пополнял запасы семян и удобрений, — рассказал Амир Курбанов.
Финансовая поддержка служит важным фактором роста агропромышленного комплекса Ростовской области. Предоставляемые средства способствуют проведению основных сельскохозяйственных работ, модернизации оборудования и осуществлению инвестиционных инициатив.
— Для нас поддержка агробизнеса Дона, особенно в сложные времена, является ключевой задачей. С начала года мы поддержали агросектор Ростовской области кредитами на более чем 24 млрд рублей, из них 10 млрд рублей выделено на льготные краткосрочные кредиты в рамках господдержки, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.